TikTok'ta karapara aklama yöntemleri pes dedirtti!

Gazeteci Murat Ağırel, son günlerde kullanıcıların kazandığı paralarla gündemde olan TikTok'ta 'kart patlatma' ve 'geri çekim sistemi' ile yapılan dolandırıcılığı anlattı.

TikTok'ta karapara aklama yöntemleri pes dedirtti!

Yapılan yayınlar ve yayınlardan kazanılan paralarla son zamanlarda gündemden düşmeyen sosyal medya uygulaması TikTok, kara para aklamak isteyenler için de bir araç haline gelmiş durumda.

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan platformda, kullanıcılar yaptıkları canlı yayınlara gönderilen hediye ikonları aracılığıyla para kazanabiliyor.

TikTok'ta para kazanma yöntemini masaya yatıran gazeteci Murat Ağırel, nasıl kara para aklandığını anlattı.

TİKTOK'TA 'KART PATLATMA' VE 'GERİ ÇEKİM SİSTEMİ'

Ağırel'in Cumhuriyet'te yazdığı "TikTok karapara cenneti" başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:

"Bu uygulamadaki diğer para aklama durumu ise yine canlı yayınlardaki popüler karakterlere yayın esnasında gönderilen hediyeler ile oluyor ancak bu sefer hediye kaynağı farklı. Dünyadaki çalıntı kredi kartları. Diğer adı ile 'kart patlatma'...

Kredi kartı hırsızları tarafından çalınan kredi kartı bilgileri ile uygulamadan “coin” satın alınıyor. Tek bir kullanıcıda toplanıyor ve o kişi de parayı sistemli şekilde dağıtıyor.

Bir yöntem de geri çekim sistemi. Yani A kullanıcısı B kullanıcısına para gönderiyor. Sonra para gönderen kişi hemen bankaya dönüyor ve yanlışlıkla veya çocuğum bilinçsizce para gönderdi diye iptal ediyor ve parasını iade alıyor. Ancak TikTok’un bu yapılandan haberi yok. Kullanıcının hesabına bu parayı tanımlıyor. Paranın geri çekildiği o an tespit edilemiyor. Aylar, yıllar sonra TikTok bu olayı tespit ediyor. Ancak iş işten geçmiş oluyor.

Aslında TikTok, yapay zekâyı kullanan en dinamik uygulama. TikTok’ta çalışan sayısı diğer uygulamaların yüzde 10’u kadar. Tabii ki bu nedenle de her canlı yayın izlenemiyor."

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