Şirketine kayyum atanan Eylül Öztürk: 'İşimize devam ediyoruz'

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, şirketlerine kayyum atanması ile ilgili bir açıklama yaptı.

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Şirketine kayyum atanan Eylül Öztürk: 'İşimize devam ediyoruz'

Bazı sosyal medya fenomenleri hakkında kara para akladıkları suçlamasıyla yürütülen soruşturmada 14 kişinin mal varlıklarına el konulmuştu. Söz konusu fenomenlerin; Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur-Muhammed Oğuz Başar, İleyda-Tolunay Topal, Yasemin-Murat Yiğit, Merve Nur-Yavuz Selim Korkut, Özlem-Tayyar Öz, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Tuğba Demir olduğu aktarılmıştı.

Dün, söz konusu isimlerin şirketlerine kayyum atandı.

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"İŞİMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Kararın ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Eylül Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Söz verdiğim gibi sizi gelişmelerden haberdar etmek istedim tekrar. Kayyum ile ilgili haberleri ben de sizin gibi buradan okudum. Diğer haberler gibi bu haberi de basından öğrendik. Avukatlarımızla da konuştum ve ticaret sicilinde yayınlanmasını bekleme sürecindeyiz şu anda. Henüz yayınlanan bir şey yok ama muhtemelen birkaç gün içinde yayınlanacaktır diye düşünüyorum. Avukatlarımız da bu konuda savcılığa dilekçe verecekler. Bu esnada işimizde herhangi bir aksama yok, biz aynen işimize devam ediyoruz."

"Basında çıkan her bir haberden sonra biraz daha üzülüyorum, tam olarak neyle suçlandığımı bile bilmiyorum çünkü. Ama her şeye rağmen sürecin işlemesi ve geçen her bir sürenin lehimize olacağını düşünüyorum. Çünkü inanın bu şekilde belirsizlikler ve ithamlar içerisinde devam etmek inanın hiç kolay bir şey değil. O yüzden beni tek motive eden şey önce ailemin varlığı ve sağlığı sonra bu süreçte ona yazılıp çizilen şeye rağmen sizlerin desteği. Ama sürecin de hızlı işlediğini gördükçe içim umutla doluyor."

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