ALES/3 sonuçları açıklandı

ÖSYM, ALES sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görülebilecek.

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ALES/3 sonuçları açıklandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı.

19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) değerlendirme işlemleri sonuçlandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından görebilecek.

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