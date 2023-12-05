ALES/3 sonuçları açıklandı
ÖSYM, ALES sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görülebilecek.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı.
19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) değerlendirme işlemleri sonuçlandı.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından görebilecek.
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