Sevgililerin kavgasında camdan atılan valiz, bomba paniğine yol açtı

Bursa’da Uludağ Üniversitesi’nin yakınlarında iki sevgili arasında çıkan tartışma sonrası camdan atılan valiz, öğrencilere korku dolu anlar yaşattı. Valiz, kontrollü bir şekilde patlatılırken, içerisinden hediyelik eşya çıktı.

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Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Görükle Mahallesi KYK kampüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgili oldukları öğrenilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Kız odayı terk ederek dışarı çıkınca, arkadaşı hediyeleri valize koyarak camdan aşağı attı. Yol kenarında düşen valizi bir süre sonra gören öğrenciler, durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, bomba imha uzmanları şüpheli valizin yanına gitti. Şüpheli valiz, kontrollü bir şekilde imha edildi. Valizin içerisinden hediyelik eşya çıktı. Bir süreliğine korku dolu anlar yaşayan öğrenciler, derin bir nefes aldı.

O anlar anbean amatör kameralara yansıdı. Sevgili çift ise ifadeleri alınmak üzere Terör Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İki arkadaşın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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