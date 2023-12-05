Savcıya rüşvetten de yargılanıyor: İcralık olduğu davada kendisini Fenerbahçe ile savundu

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, 'FETÖ Borsası'ndan menfaat elde ettiği gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından meslekten ihraç edilen savcı Lütfi Kara'ya rüşvet verdiği iddiasıyla yargılanıyor.

Ticari hayatında olumsuz gelişmeler yaşayan Kızılhan, tefeci olduğu belirtilen kişilere verdiği çekin ödemesinin yapılmaması nedeniyle savcı Kara ile 1 milyon dolar karşılığında 'operasyon' anlaşması yaptı. Karabacak olan soyadını Kara olarak değiştiren savcı operasyonu yaptı ancak tefeci olduğu belirtilen grubun lideriyle de 250 bin dolar karşılığında anlaştı ve tutuklamaya sevk etmedi. Şikayet üzerine açılan dava hala sürüyor.

KARŞILIKSIZ ÇEKTEN ÇOK SAYIDA MAHKUMİYET

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; Kızılhan'ın ticari hayatındaki olumsuzluklar, savcıya rüşvet iddiasıyla sınırlı değil. Karşılıksız çek nedeniyle çok sayıda davada mahkum olan Kızılhan, 2020 yılında da sahibi olduğu GEO Koleji'nde çalışan öğretmenlere maaşlarını ödeyemedi ve okulu kapatma kararı aldı.

Okulun tanıtım işleri reklamcı Enis Özkan'la anlaşan Kızılhan, bu ödemeyi de yapamadı. 2018 yılından beri ödeme alamayan Özkan yargı yoluna başvurdu. Özkan'ın 2 milyon liraya yakın alacağı için açtığı davada, Kızılhan'ın mahkemeye gönderdiği itiraz dilekçesinde Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticiliğine vurgu yapıldı.

İTİRAZDA FENERBAHÇE VURGUSU

5 yıldır yapılmayan ödemeyle ilgili Kızılhan'ın avukatı aracılığıyla mahkemeye gönderdiği cevap dilekçesinde, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ismi şu ifadelerle kullandı:

"Davacının müvekkil şirketin ticari ahlakı konusunda bulunmuş olduğu çirkin ifadeler ve ithamlarına karşı her türlü hukuki ve cezai haklarımız saklı kalmakla birlikte bu konuda cevap vermeye bile gerek duymamaktayız. Zira davalı müvekkil şirket yetkililerinden Burak Çağlan Kızılhan, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi'dir."

Kızılhan'ın avukatı aracılığıyla Fenerbahçe'nin adını da kullanarak yaptığı itiraz aleyhine sonuçlandı. Kızılhan'ın itiraz dilekçesinde Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevine büyük harflerle vurgu yapılması dikkat çekti. Davayı, reklamcı Özkan kazandı ancak borcunu tahsil edemeyince okulun ruhsatına haciz koydurdu.

'FENERBAHÇE'NİN SAYGINLIĞINDAN, İTİBARINDAN FAYDALANDI'

Kızılhan'la yaşadığı ticari anlaşmazlıkla ilgili Gazete Duvar'a konuşan Özkan, mağdur olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Burak Çağlan Kızılhan, bahse konuda yargılamada ve şirketimle olan ticari ilişkisinde Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği konumunu dava dosyasında kullanarak ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün saygınlığı, itibarı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne olan güvenden faydalanmak suretiyle şirketimin mağduriyetine sebebiyet verdi"

'DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK İLKELERİNİ KENDİ TİCARİ HAYATINDA DA UYGULAMALI'

Kendisinin de bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ifade eden Özkan, Kızılhan'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na ve rakip takımlara yaptığı dürüstlük çağrısına atıf yaparak, "Sürekli herkes için yaptığı doğruluk ve dürüstlük ilkelerini kendi ticari hayatında da uygulamasını tavsiye ederim" dedi.

Özkan ayrıca, davayı 2018 yılında açtığını, ilerleyen süreçte bu davayı kazandığını ve istinaf mahkemesinin onadığını ifade ederek, Kızılhan'ın herhangi bir mal varlığı olmadığı için ödeme yapılmadığını belirtti.