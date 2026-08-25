Şahan Gökbakar'ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı: 'Ahbap'la Hiçbir Dönem İlişkim Olmadı'

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Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Şahan Gökbakar'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Gökbakar, ifadesinde Ahbap Derneği ile hiçbir dönem bağlantısının olmadığını ve dernek üzerinden herhangi bir maddi yardımda bulunmadığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Gökbakar, afet dönemlerinde yardımları kendi imkanları ve sosyal medya kitlesi aracılığıyla gerçekleştirdiğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Şahan Gökbakar ifade verdi. Gökbakar'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Şahan Gökbakar savcılıkta verdiği ifadede şu sözlere yer verdi:

'HER ZAMAN KENDİ İMKANLARIMLA YARDIM ETMEYE ÇALIŞTIM'

“Ben Haluk Levent’i ve Ahbap Derneği’ni 6 Şubat deprem felaketinden önce, her vatandaşın medyadan bildiği kadar tanırdım. Kendisinin çek, senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum. Bu nedenle kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır. Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkim olmadı. Bu dernek aracılığıyla hiçbir zaman maddi yardım yapmadım. Doğal afetlerde her zaman kendi kitlemle ve şahsi imkanlarımla yardım etmeye çalıştım."

2021'de Kastamonu'da yaşanan sel felaketi ile Muğla'daki yangınlarda kendi imkanlarıyla maddi ve manevi destek verdiğini belirten Gökbakar, bu yardımları sosyal medya hesaplarından duyurduğunu söyledi. Kendi aracılığıyla toplanan yardımların AFAD'a teslim edildiğini ve vatandaşları da resmi kurumlara yönlendirdiğini ifade eden Gökbakar, şu sözlere yer verdi:

'SÖZLÜ BİR MÜNAKAŞA YAŞAMIŞTIK'

"Bakış açım hep bu tür yardım faaliyetlerinin resmi kanallar üzerinden yapılması yönündeydi. Herhangi bir özel kuruluş, dernek veya vakıfla ilişkim olmamıştır. 6 Şubat deprem felaketinden sonra da yine kendi çabalarımla bölgeye yardım ettim. Hiçbir sosyal medya platformunda veya medya da Ahbap Derneği ya da Haluk Levent’in şahsıyla ilgili destekleyici mahiyette bir söylemim olmadı. Hatta o dönemde Haluk Levent’in Kızılay’dan çadır alımlarıyla ilgili beyanları üzerine sorgulayıcı bir yaklaşım sergilemiş ve kendisiyle sosyal medya platformunda sözlü bir münakaşa yaşamıştık. Daha önce yaşanan afetlerdeki yaklaşımımı bu felakette de sürdürdüm. Çevreme de bu konuda sürekli telkinde bulundum. Bu tür olaylarda yardım faaliyetlerinin her zaman devlet eliyle ve resmi kurumlar aracılığıyla yapılmasını desteklemiş ve doğru bulmuşumdur."

ÇEVRESİNİ UYARDIĞINI SÖYLEDİ

Gökbakar ayrıca, Levent'in Kızılay'dan çadır alımlarına ilişkin açıklamaları üzerine kendisiyle sosyal medyada tartıştığını belirtti. Haluk Levent ve Ahbap konusunda çevresindekileri daha dikkatli olmaları yönünde uyardığını söyleyen Gökbakar, bu yaklaşımı nedeniyle Ahbap ve Levent'i destekleyen bazı kişiler tarafından eleştirildiğini ifade etti.

Kaynak: DHA