Devletin Zirvesi Ata Toprağında: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis'te Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti. Erdoğan'ın katılımıyla üçüncü kez Ahlat'ta toplanacak Kabine'nin ana gündeminde ise “Terörsüz Türkiye” süreci, bölgesel gelişmeler, ekonomi ve enflasyonla mücadele başlıkları yer alacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan ve Bahçeli, tarihi kabristanda birlikte görüntü verdi.

KABİNE ÜÇÜNCÜ KEZ AHLAT'TA TOPLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programın ardından Kabine Toplantısı Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Böylece Kabine, üçüncü kez Ahlat'ta toplanmış olacak.

Devletin Zirvesi Ata Toprağında: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı Ziyaret Etti - Resim : 1

MASADA 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' GÜNDEMİ VAR

Toplantının öncelikli gündem maddesini terörle mücadeledeki son gelişmeler oluşturacak. “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında Meclis'ten geçen düzenlemenin ardından terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecindeki son durum ele alınacak. Ayrıca iç cephenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ve bölgesel güvenlik konuları değerlendirilecek.

Devletin Zirvesi Ata Toprağında: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı Ziyaret Etti - Resim : 2

İSRAİL GAZZE GERİLİMİ

Kabinede ABD'nin İran'a ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da gündeme gelecek. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ile tansiyonun düşürülmesine yönelik diplomatik girişimlerin de ele alınması bekleniyor. Toplantıda ekonomik gelişmeler ve enflasyonla mücadeleye ilişkin başlıkların da değerlendirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA-DHA

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