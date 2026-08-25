Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahlat’ta 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu: 'Kirli Elleri Biliyoruz, Bizim de Bir Hesabımız Var!'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Meydan Muharebesi Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Aziz milletim, MHP'nin saygıdeğer Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli, sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Özellikle bizleri hüsnü kabul ile karşılayan Ahlatlı ve Bitlisli kardeşlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi inşallah daim eylesin, kıyamete kadar kayyim eylesin diyorum. Biliyorsunuz yarın tarihimizin en şanlı destanlarından biri olan Malazgirt'in 955. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ahlat'tan hareket eden o mübarek ordunun fetih rüzgarını hissedeceğiz. Ahlat, şehitlerin, selamete ermişlerin, selimlerin, gaza şuuruna ermişlerin; yani gazilerin mekanıdır. Ahlat, Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun mayasıdır.

'1O BİNE YAKIN MEZAR TAŞIMIZ VAR'

Malazgirt'e giden yol, Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'tan çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul, Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir Dosta güven düşmana korku veren bu dik duruşunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ahlat Tatvan Güroymak sınırlarındaki Nemrut Kalderası'nı Milli park ilan ettik. Burada 10 bine yakın mezar taşımız var. Ayetlerle süslü, ataların dile getirdiği şaideler var. Bunlar bizim bin yıllık varlığımızın şahididir. Bu kabirler, sandukalar, kitabeler milletimizin tapu senetleridir. Bizim milli hafızamız işte bu eserlere silinmemek üzerlere kazınmıştır.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÖZLERİ

Bin yıldır bu aziz vatan için, millet için canlarını veren şahitlerimizi bir kez daha rahmet ile anıyorum. Birliğimize beraberliğimize dört elle sarılan herkesten Allah razı olsun diyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine hep birlikte şahitlik edeceğiz. Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Terörsüz Türkiye hedefine ulaştığında milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz huzur iklimine kavuşacak. Coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini, kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Bölgemize uzanan o kirli elleri çok iyi biliyoruz.

'KAN TÜCCARLARI KAYBEDECEK'

Herkesin bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız bir planımız var. Hepsinden önemlisi Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap galip gelecek, kan tüccarları kaybedecek, soykırımcılar kaybedecek; kazanan kardeşlik, barış ve istikrar olacak. Kazanan Türk milleti olacak. Büyük ve güçlü Türk milletinin şafağı sökmüştür. Önümüz de ufkumuz da açıktır. Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun. Yarın kutlayacağımız Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü hayırlı mübarek olsun.

Kaynak: Haber Merkezi