Şahan Gökbakar: Bu çocuğa niye 5 yaş kız çocuğu plaj şapkası giydirdiniz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına ilişkin video televizyon kanalları ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Programa katılan gençlerin AK Partili olduğu ve soruların özellikle seçildiği iddiası sosyal medyada gündeme geldi.

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar da yayını tiye alan bir paylaşım yaptı. Gökbakar, "Sayın Cumhurbaşkanına gençlerin soruları bir zamanların 'Gerçek Kesit' programını hatırlattı. Seçme gençlere, ezberletilmiş sorular ve tonlamalar aynı oradaki canlandırmalar gibi. Yalnız 'alternatif genç' kostümü tam olmamış. Bu çocuğa niye 5 yaş kız çocuğu plaj şapkası giydirdiniz?" yorumunda bulundu.

Gökbakar, 'Bir soru da ben sorabilir miyim?' notuyla yaptığı paylaşımda da başındaki yeşil şapkayla dikkat çeken bir genci tiye alan fotoğraf paylaştı.

Bir soru da ben sorabilir miyim? pic.twitter.com/PtGPdWFQBg — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) May 11, 2023