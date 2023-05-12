Sosyal medyada gündem oldu: Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle 'soru-cevap' yaptığı program dün akşam saat 21.00'de yayınlandı. Programa katılan gençlerin AKP teşkilatlarından olduğu ve soruların özellikle seçildiği iddiası sosyal medyada gündeme geldi.

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Sosyal medyada gündem oldu: Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı - Resim: 1

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasiler çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde gençlerin sorularını yanıtladı.

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Sosyal medyada gündem oldu: Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı - Resim: 2

Yayınlanan programda gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu sorular dikkat çekerken, soruları soran gençlerin AKP teşkilatları ile bağlantıları da ortaya çıktı.

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Sosyal medyada gündem oldu: Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı - Resim: 3

Sosyal medyanın dikkatli kullanıcıları, Erdoğan'a soru soran gençlerin kimliklerinin peşine düştü. İşte Erdoğan'a soru soran isimlerden bazıları:

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Sosyal medyada gündem oldu: Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı - Resim: 4

Özge Uçakcıoğlu

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