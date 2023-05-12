Sosyal medyada gündem oldu: Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle 'soru-cevap' yaptığı program dün akşam saat 21.00'de yayınlandı. Programa katılan gençlerin AKP teşkilatlarından olduğu ve soruların özellikle seçildiği iddiası sosyal medyada gündeme geldi.
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasiler çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde gençlerin sorularını yanıtladı.
Yayınlanan programda gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu sorular dikkat çekerken, soruları soran gençlerin AKP teşkilatları ile bağlantıları da ortaya çıktı.
Sosyal medyanın dikkatli kullanıcıları, Erdoğan'a soru soran gençlerin kimliklerinin peşine düştü. İşte Erdoğan'a soru soran isimlerden bazıları:
Özge Uçakcıoğlu