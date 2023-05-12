Çarpıcı iddia: Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grup Gürcistan'dan Türkiye'ye girdi!

Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor." ifadesini yazdı.

Gazeteci Yanardağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'suikast' iddiasında bulundu. Yanardağ, 'suikasti yapacak grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiğinin belirtildiğini' ileri sürdü.

Yanardağ paylaşımında şu ifadelerini kullandı:

1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim.. Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor.

2- İddiaya göre, affedilmesinin karşılığı olarak bu işi organize eden kişi ise, firari işadamı Galip Öztürk. Metro Holding ve Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk, uzun sürediir bu ülkede (Gürcistan) yaşıyordu. Öztürk, bir kişiyi öldürmeye azmettirme suçundan mahkum olmuştu.

3- Dediğim gibi bu bir iddia.. Kesin olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle isimler konusunda emin değilim. Ama çok önemli.. Düşük olasılıklı bir iddia olsa da, devletin bütün güvenlik birimlerinin dikkate almasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Kamuoyunun dikkatine sunuyorum.