Resmi Gazete'de yayımlandı! Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında etkinlikler düzenlenecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında etkinlikler düzenlenmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan genelge ile 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında etkinlikler düzenlenmesi ve sıfır atık yönetim sisteminin gerek bina ve yerleşkelerde gerekse mahalli idarelerde uygulanması noktasında çalışmaların hızlandırılması için ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: ANKA