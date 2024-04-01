Türkiye tarihinin en az oy alan partisi: Sadece 3 oy aldı

Yerel seçimler oy sayımı bitti kazananlar belli oldu. CHP’nin damgasını vurduğu seçimlerde bir partinin aldığı 3 oy Cumhuriyet tarihinde “En düşük oy alan parti” olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye tarihinin en az oy alan partisi: Sadece 3 oy aldı

Türkiye'de yerel seçim maratonu sona erdi. Ülke genelinde sandıkların tamamı sayıldı kazanan adaylar belli oldu. Oyların sayılmayla en düşük oy alan parti de ortaya çıktı.

Türkiye tarihinin en az oy alan partisi: Sadece 3 oy aldı - Resim : 1

SADECE 3 OY ALDI

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösteren Güç Birliği Partisi seçimde en düşük oy alan parti olarak tarihe geçti. Güç Birliği Partisi'nin adayı Mustafa Doğramacı, seçimlerde sadece 3 oy aldı. Sandık sonucuyla birlikte parti, yerel seçimleri Türkiye genelinde 3 oyla tamamlamış oldu.

CUMHURİYET TARİHİNDEKİ EN DÜŞÜK OY

Güç Birliği Partisi'nin aldığı oyu değerlendiren araştırmacı Mert Uzunsoy, söz konusu oyun, Cumhuriyet tarihinde bir partinin aldığı en düşük oy olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

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2024 Yerel Seçimleri
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