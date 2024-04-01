Yerel seçimde en çok oyu alan 3. parti olan Yeniden Refah’ta istifa: Hedefime ulaşamadım

Türkiye dün sandık başına gitti ve yerel yönetimlerdeki yöneticilerini seçti.

AA’nın aktardığı verilere göre, ülke genelinde %37,76 oy alan CHP, seçimi birinci sırada bitirdi.

CHP 44 yıl sonra seçimlerden birinci parti olarak çıkarken AKP, 22 yıl sonra ilk kez seçim kaybetti.

Öte yandan tarihinde ilk kez yerel seçime katılan Yeniden Refah Partisi(YRP), ülke genelinde % 6.19 oy alarak üçüncü parti konumuna yükseldi.

Ayrıca YRP, Yozgat ve Şanlıurfa belediye başkanlıklarını da kazanarak büyük bir sürprize imza attı.

AKP'nin kalesi olan Konya'da %23.46 oy alarak ikinci parti olan ve 6 ilçe kazanan Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker, istifa ettiğini duyurdu.

Peker, seçimde hedefine ulaşamadığını belirtti.

Temel Peker'in istifa duyurusu şöyle oldu:

Kaynak: Gerçek Gündem