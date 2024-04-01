Türkiye seçim tarihinde bir ilki başardı: En genç kadın belediye başkanı oldu

Türkiye dün sandık başına gitti ve yerel yönetimlerdeki yöneticilerini seçti.

AA’nın aktardığı verilere göre, ülke genelinde %37,76 oy alan CHP, seçimi birinci sırada bitirdi.

CHP 44 yıl sonra seçimlerden birinci parti olarak çıkarken AKP, 22 yıl sonra ilk kez seçim kaybetti.

Dün yapılan seçimde resmi olmayan sonuçlara göre bir ilk daha yaşandı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinin tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik'in kızı olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre Kalkım Beldesinin Belediye Başkanı oldu. Bu neticeyle Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.

Çelik, 515 oy, yüzde %47.91'lik oranla yarışı AKP'nin önünde bitirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem