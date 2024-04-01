Ali Babacan'dan seçim değerlendirmesi: "Partimiz adına bizi memnun etmeyen bir sonuç elde ettik"

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Partimiz adına bizi memnun etmeyen bir sonuç elde ettik. Bunun muhasebesini amasız, fakatsız yapacağız, mazeretlere sığınmayacağız ve bunun sorumluluğu ile hareket edeceğiz." dedi.

Ali Babacan'dan seçim değerlendirmesi: "Partimiz adına bizi memnun etmeyen bir sonuç elde ettik"

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, seçim sonuçlarına ilişkin partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklaması yaptı.

Seçimlerde istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Babacan, "Vakit kaybetmeden seçim sonuçlarını tüm ayrıntılarıyla değerlendireceğiz. Biz DEVA Partililer olarak sorumluya bakarken işaret parmağını önce kendimize çeviririz. Alınan sonuçların incelikli bir değerlendirmesini yapacağız. Partimiz adına bizi memnun etmeyen bir sonuç elde ettik. Çok sayıda vatandaşımızı logomuzun altında buluşturamadık. Bunun muhasebesiz amasız, fakatsız yapacağız, mazeretlere sığınmayacağız ve bunun sorumluluğu ile hareket edeceğiz. Gerekli kararları alıp yolumuza devam edeceğiz. Seçim sonuçlarına bakıp kavgacı, popülist, anlık politikalardan beslenen insanlardan olmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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