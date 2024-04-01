TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan seçim sonrası ilk değerlendirme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yerel seçime ilişkin "Milletimizin bu kararına herkesin büyük bir olgunlukla saygı gösterdiğini görmek, Türkiye'nin demokratik teamüller bakımından da ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun en güzel işaretlerinden birisidir" değerlendirmesinde bulundu.

Son Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan seçim sonrası ilk değerlendirme

Türkiye Büyük Millet Başkanı (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yerel seçime ilişkin "Milletimizin bu kararına herkesin büyük bir olgunlukla saygı gösterdiğini görmek, Türkiye'nin demokratik teamüller bakımından da ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun en güzel işaretlerinden birisidir" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, demokraside, milletin iradesinin üstünde hiçbir söz ve iradenin geçerli olmadığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Türkiye, dünyada bedeli en ağır şekilde ödenmiş demokrasiye sahip olan bir ülkedir. Bunu, belli aralıklarla yapmış olduğu seçimlerle ortaya koymuş bir ülkeyiz. En sonuncusunu, ilk yaptığımız seçimleri, belki bugünkü anlamda değilse bile, Birinci Meşrutiyet öncesinden itibaren bir şekilde demokrasiye girmiş olan bu millet, 1950'den sonra tam manasıyla bir demokrasiye kavuşmuş ve bu demokrasinin bedelini de sürekli ödemiştir. En sonuncusu 15 Temmuz gecesi; bir hikaye, bir destan değil aynı zamanda milletimizin canıyla kanıyla bedelini ödediği demokrasiye sahip çıkma gecesiydi."

Kurtulmuş, bu anlamda Türkiye demokrasisinin, dünyadaki bütün eşdeğerlerinden fevkalade güçlü bir yapıya sahip olduğunu ve bunu, her seçim vesilesiyle ortaya koyduğunu vurgulayarak, "İşte dün gerçekleştirilen yerel seçimleriyle ilgili de millet sözünü söylemiş, seçim kampanyasındaki olgun bir demokratik yarışın sonunda seçim sonuçları hemen hemen Türkiye'nin her yerinde problemsiz, eksiksiz bir şekilde yansımış ve milletimiz tercihini yapmıştır." değerlendirmelerinde bulundu.

'Herkes Seçim Sonuçlarını Kabul Etmiştir'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yerel seçim sonuçlarının, millete ve ülkenin geleceğine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milletimiz 5 yıllık süre için kendisini yönetecek olan yerel yöneticilerini seçmiş ve onlar eliyle kendilerine belediye hizmetlerinin gelmesi için kararını vermiştir.

Milletimizin bu kararına, herkesin büyük bir olgunlukla saygı gösterdiğini görmek, Türkiye'nin demokratik teamüller bakımından da ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun en güzel işaretlerinden birisidir.

Birkaç sandıktaki ufak tefek itirazların dışında hemen hemen Türkiye'nin hiçbir yerinde, yapılan itirazların sonucunda kimsenin seçim sonucuna ilişkin bir tane 'ama, acaba, şöyle, fakat' diyerek bir eleştirisi olmamış ve herkes seçim sonuçlarını kabul etmiştir.

Bu, büyük olgunluğu dolayısıyla Türkiye'nin demokrasisinin ana unsurları olan siyasi partilerimize de burada bir kere daha TBMM'den şükranlarımızı ifade ediyorum. Türkiye demokrasisi, Meclisimizin güçlü çalışmalarıyla bundan sonraki süreçlerde de güçlü ve muktedir yol yürüyüşüyle birlikte inşallah çok daha ileriye gidecektir.”

Son Güncelleme:
Erdal Beşikçioğlu sözünü tuttu! Seçim zaferini Ankara havası oynayarak kutladı Seçim zaferini Ankara havası oynayarak kutladı
Emekli dostu 5 şehir belli oldu; İstanbul'dan kamyonu dolduran göç ediyor Emekli dostu 5 şehir belli oldu; İstanbul'dan kamyonu dolduran göç ediyor
DEM Parti'den "taşımalı seçmen" eleştirisi: Yeni bir kayyum modeli getirdiler DEM Parti'den "taşımalı seçmen" eleştirisi
Seçim yenilgisi yaşayan İYİ Parti'ye bir kötü haber daha Seçim yenilgisi yaşayan İYİ Parti'ye bir kötü haber daha
Yerel seçimde 2 ilçe kazanan TİP, halkı kutladı: Dikkat çeken 1 Mayıs vurgusu Yerel seçimde 2 ilçe kazanan TİP, halkı kutladı
Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor
ÇOK OKUNANLAR
Herkes tam ters köşe oldu... Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı Herkes tam ters köşe oldu... Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı
Haşlanmış yumurtayı sadece 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor Haşlanmış yumurtayı sadece 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor
Seçim günüyle ilgili atılmış en komik tweetler Seçim günüyle ilgili atılmış en komik tweetler
Yerel seçimde ünlü isimlerin aldığı oy oranları: Hangileri seçimi kazandı? Yerel seçimde ünlü isimlerin aldığı oy oranları
Dünya basını, Türkiye’deki yerel seçim sonuçlarını mercek altına aldı Türkiye’deki yerel seçim sonuçları mercek altına alındı