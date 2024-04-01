Erdal Beşikçioğlu sözünü tuttu! Seçim zaferini Ankara havası oynayarak kutladı

CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, netleşen sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yerel seçimlerden önce seçim sonrası kutlamalarda Etimesgut'ta Ankara oyun havası oynama sözü veren Beşikçioğlu sözünü tuttu.

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Erdal Beşikçioğlu sözünü tuttu! Seçim zaferini Ankara havası oynayarak kutladı

CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, netleşen sonuçlara göre yüzde 56'lık oy oranıyla Etimesgut Belediye Başkanı seçildi.

Erdal Beşikçioğlu sözünü tuttu! Seçim zaferini Ankara havası oynayarak kutladı - Resim : 1

Seçim çalışmaları sırasında, belediye başkanlığını kazandığı takdirde zaferi Ankara havası oynayarak kutlayacağını belirten Beşikçioğlu, CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı önünde yurttaşlarla bir araya geldi. Buradaki teşekkür konuşmasının ardından Beşikçioğlu, seçim zaferini yurttaşlarla birlikte Ankara havası oynayarak kutladı.

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