Yerel seçimde 2 ilçe kazanan TİP, halkı kutladı: Dikkat çeken 1 Mayıs vurgusu

Türkiye İşçi Partisi(TİP), 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası bir değerlendirme açıklaması yaptı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde ve Hatay'ın Samandağ ilçesinde belediye başkanlığı kazanan TİP, Tunceli Hozat ve Saratlı'da belediye kazanan SOL Parti'yi tebrik etti.

Seçimden birinci çıkan CHP'yi ve kayyım atanan bölgelerde seçimleri yeniden kazanan DEM'i kutlayan İşçi Partisi, taşımalı seçmen politikasını da eleştirdi.

TİP ayrıca yerel seçimler sonrası 6-7 Nisan tarihinde parti meclisini toplayacağını kaydetti.

Yapılan duyuru şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem