Yerel seçimde 2 ilçe kazanan TİP, halkı kutladı: Dikkat çeken 1 Mayıs vurgusu

TİP, 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Seçimi’ne ilişkin açıklamada bulundu.

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Yerel seçimde 2 ilçe kazanan TİP, halkı kutladı: Dikkat çeken 1 Mayıs vurgusu

Türkiye İşçi Partisi(TİP), 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası bir değerlendirme açıklaması yaptı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde ve Hatay'ın Samandağ ilçesinde belediye başkanlığı kazanan TİP, Tunceli Hozat ve Saratlı'da belediye kazanan SOL Parti'yi tebrik etti.

Seçimden birinci çıkan CHP'yi ve kayyım atanan bölgelerde seçimleri yeniden kazanan DEM'i kutlayan İşçi Partisi, taşımalı seçmen politikasını da eleştirdi.

TİP ayrıca yerel seçimler sonrası 6-7 Nisan tarihinde parti meclisini toplayacağını kaydetti.

Yapılan duyuru şöyle:

Yerel seçimde 2 ilçe kazanan TİP, halkı kutladı: Dikkat çeken 1 Mayıs vurgusu - Resim : 1

Yerel seçimde 2 ilçe kazanan TİP, halkı kutladı: Dikkat çeken 1 Mayıs vurgusu - Resim : 2

Yerel seçimde 2 ilçe kazanan TİP, halkı kutladı: Dikkat çeken 1 Mayıs vurgusu - Resim : 3

Yerel seçimde 2 ilçe kazanan TİP, halkı kutladı: Dikkat çeken 1 Mayıs vurgusu - Resim : 4

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Türkiye İşçi Partisi - TİP 2024 Yerel Seçimleri DEM Parti CHP SOL Parti
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