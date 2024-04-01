Seçim yenilgisi yaşayan İYİ Parti'ye bir kötü haber daha

İYİ Parti seçime 5 gün kala sosyal medya hesabından yeni bir video yayınlamıştı ve o video gündem olmuştu. Yazar Murathan Mungan'a ait olan 'Maskeli Balo' eserinin izinsiz kullanılmasından dolayı reklam filmine yasak kararı alındı.

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Seçim yenilgisi yaşayan İYİ Parti'ye bir kötü haber daha

Yerel seçimlerde ağır bir mağlubiyet alan İyi Parti'ye ikinci bir kötü haber de 'Maskeli Balo' seçim videosundan geldi. İYİ Parti'nin ünlü yazar Murathan Mungan'a ait olan 'Maskeli Balo' eserini izinsiz kullandığına karar veren mahkeme, reklama yasak getirdi.

DurakMedya'da yer alan habere göre, ünlü yazar ve şair Murathan Mungan'ın İyi Parti tarafından kullanılan eserine yasak getirildi. Ünlü şair Murathan Mungan'a ait olan "Maskeli Balo" eserini , "Maskeli Balo ve Sahte yüzleri" reklamı durduruldu. Ünlü ismin avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından yapılan ihtiyati tedbir talepli başvuruya mahkemeden jet hızıyla cevap geldi.

İYİ Parti'nin sosyal medyada ve ulusal televizyon kanallarında yayınlandığı reklam için İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi filminin durdurulmasına karar verildi.

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