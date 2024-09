Rekor Bağış Alan Örnek Öğrenci Yurdu Tamamlandı

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi kampüsünde, hayırsever Shipley-Altındağ ailesi tarafından gerçekleştirilen 1 milyon 400 bin dolar bağışla yapılan öğrenci yurdu tamamlandı.

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte hizmet vermeye başlayacak yurt, fakültede eğitim gören öğrencilere yüksek konforda barınma imkânı sunacak.



Ailelerinden uzakta yükseköğrenim gören öğrencilerin en büyük sorunlarının başında barınma gelirken Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın destekleri, Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin’in girişimleri ile Çeşme Turizm Fakültesine otel konforunda inşa ve dizayn edilen, iki bloktan oluşan 108 kişilik öğrenci yurdu kazandırıldı. Modern mefruşatla donatılan iki kişilik odalarda; baza, buzdolabı, tuvalet ve banyonun yanı sıra her öğrenci için ayrı çalışma masası ve özel dolap bulunuyor.



Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi olarak ’Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek’ mottosu ile hem ana kampüsümüzde hem de ilçelerdeki kampüslerimizde vizyoner uygulamaları ve nitelikli projeleri hayata geçirdik. Tüm birimlerimizin altyapısını çağın gereksinimlerine uygun hale getirerek son teknolojik cihazlarla donattık. Kalite çalışmalarını sürdürülebilir konsepte taşıyarak bir kültür haline getirdik. Girişimci ekosistemimiz ve yenilikçi eğitim modelimiz ile birçok başarıya imza attık. Bu kapsamda üniversitemizin en genç fakültelerinden olan Turizm Fakültemize önemli yatımlar yaptık. Bir yandan fakültemizin akademik yapılanmasına yönelik katkılar sunarken bir yandan da bilimsel çeşitliliğini, eğitim öğretim, araştırma geliştirme altyapısını güçlendirdik. Son üç yılda önemli projeleri hayata geçirdik.



Fakültemiz, turizm sektörüne uluslararası nitelikte mezunlar yetiştiriyor. Ancak, Fakültemiz öğrencileri barınma sorunu yaşıyordu. Yeni yurt binamızın inşaatı tamamlandı. İki kişilik olan odalar modern malzeme ve eşyalarla donatıldı. Yurdun hizmet vermeye başlamasıyla birlikte önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin daha huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim alması çok önemli. Yeni yurt ile birlikte öğrencilerimiz ev konforunda ve güven içinde bir eğitim öğretim hayatı sürecekler. Son dönemde yapılan bağışlarla, Çeşme Turizm Fakültesinin atağa kalktığını büyük bir gururla ifade etmek isterim. Rekor bağışla öğrenci yurdu yapımına vesile olan bağışçılara ve Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin’e çok teşekkür ediyorum” dedi.



“ALIŞILMIŞIN DIŞINDA MODERN BİR YURT”



Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ise “Shipley-Altındağ ailesinin 1 milyon 400 bin dolarlık bağışıyla ve Bridge to Türkiye Vakfı’nın katkılarıyla fakültemize kazandırdığımız Çeşme Turizm Fakültesi Shipley-Altındağ Öğrenci Yurdu tamamlanarak hizmet vermeye başladı. Beş yıldızlı otel konforunda inşa ve dizayn edilen, iki katlı iki bloktan oluşan 108 kişilik öğrenci yurdumuz, modern mefruşatla donatıldı. Odalarımız iki kişilik olarak hazırlandı. Odaların içinde; baza, buzdolabı, tuvalet ve banyonun yanı sıra her öğrenci için ayrı çalışma masası ve özel dolaplar bulunuyor. Öğrencilerimizin çok mutlu olacaklarına inanıyorum. Çünkü alışılmış yurtlardan farklı olduğunu görecekler. Yurt binamızın çevre düzenlemesini de tamamladık. Binamız güneş gibi parlıyor. Bu muhteşem eser ile gurur duyuyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz. Turizm Fakültemizin kampüsünde artık bir gurur tablosu var. Temelinde özveri, başarı ve gayret olan bir gurur tablosu bu. Öğrencilerimizin barınma sorununu ortadan kaldıran, rekor bağışla öğrenci yurdumuzu yapımına öncülük eden Richard Shipley, Feyza Altındağ Shipley, Feruzan Altındağ ve gece-gündüz çalışarak bu nadide eseri tamamlanmasına vesile olan mimarımız Murat Altındağ’a gönülden teşekkür ediyorum ”dedi.

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Shipley-Altındağ Özel Öğrenci Yurdu, toplam bin 500 metrekare alanda, kız-erkek öğrenci yurdu olmak üzere iki katlı, iki binadan oluşuyor. Her binada 27 oda olmak üzere toplam 54 oda bulunuyor. 108 öğrenciye hizmet verecek yurdun tüm odaları iki kişilik tasarlandı. Tamamı hibe yoluyla yapıldı.

