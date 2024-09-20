Bir Sabah Uyandı ve Dünyası Başına Yıkıldı! Gece Uyurken Binlerce Lira Borçlandı

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde fizyoterapist olarak görev yapan Nilay Kırık, 11 Eylül gecesi dolandırıcıların hedefi oldu.

Çete üyeleri, Kırık’ın interneti kapalı olmasına rağmen kurdukları sistemle telefonuna uzaktan erişmeyi başardı. Mobil bankacılık uygulamasına giren dolandırıcılar, arka arkaya kredi çekip paraları başka hesaplara aktardılar.

SABAH UYANDIĞINDA ŞOKU YAŞADI

Sabah işe gitmek için uyanan Kırık, saat 9'da telefonuna gelen peş peşe 6 mesajla büyük bir şok yaşadı. "Hesabınıza Kredili Mevduat Hesabı (KMH) tanımlanmıştır" uyarılarını gören Kırık, hızla mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde şaşırtan gerçekle yüzleşti. Kırık, bir gecede 550 bin TL borçlandı.

550 BİN TL BORÇ VE BANKADAN ŞOKE EDEN YANIT

Dolandırıcılar, Kırık'ın hesabından 300 bin TL tüketici kredisi çekip, bu parayı ve ek hesaptan kullanılan 141 bin TL'yi kendi hesaplarına aktardı. Toplamda 550 bin TL borçlanan Kırık, hemen bankayla iletişime geçti ancak bankadan gelen yanıt, durumu daha da sarsıcı hale getirdi.

Banka, işlemlerin Kırık tarafından yapıldığını öne sürerek, "Siz ödeyeceksiniz" dedi. Bunun üzerine Kırık, avukatıyla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“EKSTRA GÜVENLİK ADIMLARINI MUTLAKA KULLANIN”

Bilişim Uzmanı Emre Özcan, bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken en önemli faktörün, iki faktörlü kimlik doğrulama kullanmak olduğunu aktardı.

Özcan, "Mobil bankacılık uygulamalarına giriş yaparken, doğrulama kodu gibi ekstra güvenlik adımlarını mutlaka kullanın ve güvenilir olmayan mobil uygulamaları indirmekten kaçının" ifadeleri ile uyardı.

Kaynak: Gerçek Gündem