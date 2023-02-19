Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan deprem bölgesi için kritik tahmin: 'Yıkıcı 20-25 artçı bekleniyor'

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde şu ana dek 40 bin 642 kişi hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda büyüklüğü 7'ye varan 20-25 artçı deprem beklediğini ifade etti:

"M7,9’luk depremden sonra ilk hafta içinde tüm Türkiye kırıkları zangır zangır gıcırdadı. Eğer ülkede taşma noktasına kadar gergin olan bir kırık olsaydı, başka depremler olurdu. Geçen iki haftada yer dinginleşti. Ne var ki,deprem bölgesinde M7’ye varan, yıkıcı 20-25 artçı bekleniyor."