Kandilli: Deprem 3 farklı şok ile meydana geldi, 80 saniyeden uzun sürdü

Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Özellikle tüm dünyada meydana gelen büyük depremlerin (Mw>7.0) çoklu kırılma ile meydana geldiği son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Son 30 yıl içerisinde alet ve bilgisayar-yazılım teknolojisinin gelişmesine paralel olarak büyük depremlerin modelleme çalışmalarında çoklu kırılma yöntemi başarı ile kullanılmaktadır. Örneğin 1999 Gölcük-Doğu Marmara Depreminde bu çalışma yapılmıştır. Buna göre KAFZ içinde kuzey kolda 6 farklı doğrultudaki kırık parçasının 45 sn. içerisinde kırıldığı, gerek depremin analizi, gerekse saha gözlemleri ile kanıtlanmıştır." denildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Aynı olgu 6 Şubat 2023 depreminde de gözlenmiştir. Sismik dalgaların modelleme çalışmasında 04:17 depreminin 3 farklı şok ile meydana geldiği ve depremin 80 saniyeden daha uzun sürdüğü belirlenmiştir. Deprem iki taraflı kırılarak (KD-GB) doğrultulu, güneyde tek bir parçanın, KD'ya doğru ise iki parçanın kırılması ile toplamda Mw=7.7'lik bir deprem ile enerjisini boşaltmıştır. Kısaca çoklu kırılma analizi bilimsel bir ifade olup, depremin Mw=7.7 olduğu gerçeğini değiştirmemektedir."