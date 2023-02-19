Kandilli: Deprem 3 farklı şok ile meydana geldi, 80 saniyeden uzun sürdü

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin olarak, "3 farklı şok ile meydana geldi, 80 saniyeden uzun sürdü" açıklamasını yaptı. 

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Kandilli: Deprem 3 farklı şok ile meydana geldi, 80 saniyeden uzun sürdü

Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Özellikle tüm dünyada meydana gelen büyük depremlerin (Mw>7.0) çoklu kırılma ile meydana geldiği son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Son 30 yıl içerisinde alet ve bilgisayar-yazılım teknolojisinin gelişmesine paralel olarak büyük depremlerin modelleme çalışmalarında çoklu kırılma yöntemi başarı ile kullanılmaktadır. Örneğin 1999 Gölcük-Doğu Marmara Depreminde bu çalışma yapılmıştır. Buna göre KAFZ içinde kuzey kolda 6 farklı doğrultudaki kırık parçasının 45 sn. içerisinde kırıldığı, gerek depremin analizi, gerekse saha gözlemleri ile kanıtlanmıştır." denildi. 

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Aynı olgu 6 Şubat 2023 depreminde de gözlenmiştir. Sismik dalgaların modelleme çalışmasında 04:17 depreminin 3 farklı şok ile meydana geldiği ve depremin 80 saniyeden daha uzun sürdüğü belirlenmiştir. Deprem iki taraflı kırılarak (KD-GB) doğrultulu, güneyde tek bir parçanın, KD'ya doğru ise iki parçanın kırılması ile toplamda Mw=7.7'lik bir deprem ile enerjisini boşaltmıştır. Kısaca çoklu kırılma analizi bilimsel bir ifade olup, depremin Mw=7.7 olduğu gerçeğini değiştirmemektedir."

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Deprem
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