Nasuh Mahruki: Afette talimat beklenmez, biri hesap verecek

Cumhuriyet’ten Arif Kızılyalın’ın haberine göre, Mahruki, “Afet, kapasite yetersizliğidir. Türkiye uluslararası yardım çağrısı yaptı ama kendi ordusunu sahaya çıkarmadı. Oysa TSK ülke genelinde 17 bölgede etkin bir güç. Afet için planları vardı eskiden. EMASYA vardı. Dafyar (Doğal Afet Yardım) planları vardı. Bu planlarda her olası afetin planı bulunurdu.” diye konuştu.

Mahruki şu ifadeleri kullandı:

“Ama bunları iptal ettiler. Orman yangınlarında bile TSK sahaya çıkarılmadı. Sebebi Dafyar’ın iptali. TSK zaten orada. 2. Ordu Komutanlığı oradaydı. 50 bin askerle sahaya çıksa farklı olurdu. Başı sıkıştığında bu millet Mehmetçiği yanında bulurdu, bu kez geç buldu. Siyasi yanlışın faturasını millet ödedi. Geç çıkmanın sebebi konuşulacak ama biri hesap verecek. Hulusi Bey, ‘Biz asker yok’ derken ‘3500 askerle sahadaydık’ dedi. Özgüvene ve sayıya bak. İlk 24 saati kaçırdık, afetlerde en çok hayatı ilk gün ve saatlerde kurtarırsınız. Afette birinden talimat beklenmez. Birine bu kadar güç verirseniz karşılığını alırsınız. Zehri şekere buluyorlar.”