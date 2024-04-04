Özlem Zengin’in görevden alındığı iddia edilmişti! AKP'den açıklama geldi!

Abdullah Güler'in partisinin Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarına ilişkin sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklama şöyle:

''AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin’in görevinin başında mecliste ki çalışmalarına devam ettiğini kamuoyuna iletmek isterim. Uzun yıllar İstanbul teşkilatlarında birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğum Özlem Zengin başkanımızın davamıza olan inancının ve samimi çalışmalarının yakından şahidiyiz. Önümüzdeki dönemde de birlikte çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.''

Kaynak: ANKA