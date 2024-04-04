Somali'de bombalı saldırı: Biri Türk vatandaşı 2 yardım çalışanı hayatını kaybetti

Somali'de yol kenarına döşenen bombanın insani yardım görevlilerini taşıyan bir aracın geçişi sırada infilak etti. Bombanın patlaması sonucu biri Türk vatandaşı, 2 kişi hayatını kaybetti.

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Somali'de bombalı saldırı: Biri Türk vatandaşı 2 yardım çalışanı hayatını kaybetti

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yardım çalışanlarına yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

Somali'de yardım çalışmaları yürüten Safa Vakfı temsilcisi Rıdvan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın yardım çalışması esnasında yaşandığını belirtti.

Yılmaz, "Mülteci kampında yardım çalışması yürütüyorduk ve diğer aracımız gelirken patlama yaşandı." dedi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mogadişu'da yol kenarına döşenen bombanın infilak etmesi sonucu biri Türk vatandaşı, 2 yardım çalışanı yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

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Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken saldırının terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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