Prof. Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi'nde bölüm başkanlığı görevinden alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Cem Say, atanan rektör Mehmet Naci İnci tarafından Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alındı.

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Prof. Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi'nde bölüm başkanlığı görevinden alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör atanmasına tepkiler sürerken haflardır devam eden cuma eylemlerine destek veren Prof. Dr. Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alındı.

Prof. Dr. Cem Say, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. X hesabından açıklama yapan Say, şunları söyledi:

“Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevimden alınmışım. Gelen yazı çok ilginç gerçekten. Anladığım kadarıyla 'görevi iyi yapma suçu' işlemişim. Tabii ki bu hukuk dışılığa itiraz edeceğim, işimi iyi yapmaya da devam.”

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