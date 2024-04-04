Tayvan'da depreme yakalanan Türkler anlattı: "Bardak bile devrilmedi"

Tayvan’da dün son 25 yılın en büyük depremi yaşandı. Ülkenin doğu kıyısındaki Hualien kentinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde en az dokuz kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin aylar önce uyarılarda bulunan ve küresel ölçekli depremleri inceleyen deprem uzmanı Baturhan Öğüt, Tayvan’da ilk depremin ortaya çıkardığı enerji miktarının 118 atom bombasının yıkım gücüne eş değer olduğunu ve deprem sonrası 350 km’den fazla alanın zemin sıvılaşması ve 400 km’den fazla alanın ise heyelan riski altına girdiğini söyledi. Öğüt, kırık düzlemi boyunca 7.7 büyüklüğünde bir deprem daha olabileceğini kaydederken, depremin “ters bindirme kırığı üzerinde gerçekleşmesinin etkisini artırdığını” belirtti. Baturhan Öğüt, depremin 1999 Gölcük Depremi’ne benzer bir etkide olduğuna işaret etti.

'DEMEK KADER DEĞİL'

Gölcük Depremi 18 bin kişinin yaşamını yitirdiği benzer büyüklükteki bir depremin Tayvan’da çok daha az etki yaratması depreme uygun yapılaşmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 6 Şubat’ta yeğenini ve teyzesini kaybeden N.G., Tayvan’ın başkenti Taipei’de depreme yakalandı. N.G., “Yeni binalar çelik konstrüksiyon, eski binalar az katlı. Yaşam hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. 17 katlı binanın 5. katındaydık ve bardak bile devrilmedi. Demek ki coğrafya da deprem de kader değil, kader haline getiren önlem almamak” dedi.

Yedi yıldır Taipei’de yaşadığını belirten A.B., ise “Aralarında 6.9 ve 7.1 şiddetinde sarsıntıların olduğu depremler yaşadık. Tayvan’da 3-4 katın üstündeki binalar çelik konstrüksiyon olarak yapılıyor.

'YÜKSEK BİNADA GÜVENDE HİSSETTİM'

Yaşadığım veya çalıştığım binaların da genellikle yüksek olması nedeniyle kendimi güvende hissettim” diye konuştu. A.B., “Bugün (dün) olan depremde ‘yıkıldı’ denen binalara bakarsanız, çökmelerin alt katta olup üst katların sağlam kaldığını görürsünüz. Bu bana binaların kalitesizliğinden değil zemindeki değişimden ve çökmeden olduğunu düşündürdü” ifadelerini kullandı. Ölümlerin genelde binalarda olmadığına dikkat çeken A.B., “Asansörlerde, metro ve yüksek hızlı tren hatlarında hatların kontrolü için bir süre hizmet durduruldu” dedi.

25 YILIN EN BÜYÜK DEPREMİ

Tayvan hükümeti, 26 binanın yıkıldığı depremde 820 kişinin de yaralandığını ve enkaz altındaki 127 kişinin kurtarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. 100’den fazla kişinin kıyı şeridine paralel durumda bulunan yıkılmış tünellerde mahsur kaldığı da aktarıldı. Hualien’deki iki madende 70 madenciyi kurtarma çalışmaları da sürüyor. Deprem, Çin’in güneydoğu sahilindeki bazı kentlerin yanı sıra Şanghay’da da hissedildi. Çin ile Tayvan’ın arasında yaklaşık 160 kilometrelik mesafe bulunuyor. Depremin ardından Tayvan, Japonya ve Filipinler’de tsunami uyarısı yapıldı. Ancak daha sonra uyarı geri çekildi. Bu, ülkede 1999’da meydana gelen ve yaklaşık 2 bin 400 kişinin ölümüne neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra gerçekleşen en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.