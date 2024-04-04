İstanbul'daki Abdullah Zeydan eylemlerinde 132 kişi gözaltına alındı

YSK'nın Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçim sonuçlarına ilişkin kararı, İstanbul'da protesto gösterilerine neden oldu.

Van İl Seçim Kurulu'nun, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki AKP adayı Abdulahat Arvas’a verilmesi kararına yapılan itirazı oy çokluğu ile kabul etti. YSK'nın bu kararından önce çok sayıda ilde olduğu gibi İstanbul'da da basın açıklamaları, eylemler düzenlendi. İstanbul Valiliği bu eylemlerde toplam 132 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

14'ü Avukat 132 Kişi Gözaltına Alındı

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Adliyesi'nde basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara "Başsavcılık Makamı" izin vermedi ve bu nedenle adliye binasına zorla girmeye çalıştıkları belirtildi. Avukatların kamu malına zarar verdikleri ve görevli memura karşı koydukları iddia edildi. 14 avukat gözaltına alındı, ancak bir süre sonra serbest bırakıldı.

Ayrıca, seçilmiş belediye başkanı Abdullah Zeydan'a yönelik Van İl Seçim Kurulu'nun kararı, Sultanbeyli, Esenyurt ve Sancaktepe'de akşam saatlerinde yapılan eylemlerle protesto edildi. Valilik, eylemlerin izinsiz olduğunu belirterek aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 118 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlarla ilgili yasal sürecin devam ettiği bildirildi.