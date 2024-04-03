29 kişinin can verdiği Beşiktaş'taki gece kulübünün önünde protesto

Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü önünde; DİSK/Dev Yapı-iş, Limter-İş, İnşaat-İş, DİSK/Basın-İş, Dev-Tekstil, DGD-SEN, DİSK/Enerji-Sen, DİSK/Sosyal-İş, Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, İşçi-Sen, İnşaat-Sen, Mağaza Market-Sen, TEHİS, TOMİS, DİSK/İletişim-İş, DİSK/Dev Turizm-İş, DİSK/Sine-Sen, DİSK/BTOSEN, Kataş-Sen üyeleri basın açıklaması yaptı.

'Burada Gerçekleşen Patlama ve İşçi Katliamı Tesadüf Değil'

Grup adına ortak basın açıklamasını okuyan Dev Yapı-İş sendikası yönetim kurulu üyesi Osman Üney, şu ifadeleri kullandı:

''Alınmayan önlemler, denetimsizlik, iş yetiştirme telaşı ve bunlara eklenen yasal olmayan tadilat süreci nedeniyle 29 işçi feci bir şekilde can verdi. Dün burada gerçekleşen patlamaya ve işçi katliamı bir tesadüf değil. 1987'de alınan işletme ruhsatı ancak 2018 yılında yenilenmiş... Daha birkaç ay önce İliç'te siyanürle altın aranırken 9 işçi arkadaşımız toprak altında kaldı. Arkadaşlarımız halen toprak altından çıkartılmış değil. Marmara Denizi’nde fırtına koşullarında batan gemideki işçiler feci şekilde can verdi. Daha cenazelerine bile ulaşılamadı. Ama asıl sorumlular dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor.''

'AKP'li Yıllarda Bu Sayılar Arttı'

Üney, açıklamanın devamında, ''AKP'li yıllarda bu sayılar daha da arttı. Çünkü kâr ve rant uğruna iş cinayetlerini bizlere 'kader' olarak sunuyorlar. Bizler alınteri döküyoruz onlar zenginleşiyor. Bizler can veriyoruz, onlar mahkemelerde aklanıyor. Bizler sustukça bu düzen devam edecek. Bu düzenin ortağı kim olursa olsun susmamak katledilen işçi arkadaşımıza karşı sorumluluğumuzdur. Bunu bir an dahi unutmayacağız. Burada yaşanan işçi katliamının sorumluları bir bir ortaya çıkartılmalı. Kimse sorumluluğunu üstünden atmaya kalkmaksın. 29 işçi arkadaşımızın vahşice katledilmesinin hesabını soracağız. Sorumluların yakasını bırakmayacağız. Buradan tüm işçi ve emekçilere sesleniyoruz. Daha ne bekliyoruz? Ölüm sırasının bize gelmesini mi? Bu ölüm ve sömürü düzenine dur diyecek olan bizleriz'' ifadelerini kullandı.