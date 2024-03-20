Öz çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün intihar etti: Bıraktığı not dikkat çekti

Tayyar Öz ile eşi fenomen Özlem Öz'ün şirketlerine atanan kayyım Bünyamin Ergün, ardında, "Çok fazla kötülük var" yazılı bir not bırakarak intihar etti.

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Öz çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün intihar etti: Bıraktığı not dikkat çekti

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasının ardından gözlerin çevrildiği doktor Tayyar Öz ve eşi fenomen Özlem Öz'ün haklarında başlatılan 4 soruşturma kapsamında şirketlerine atanan kayyım Bünyamin Ergün intihar etti.

Show TV'nin haberine göre, Ergün, İstanbul Başakşehir'deki evinde “Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım” notunu bırakarak binanın 9. katından kendini apartman boşluğuna bıraktı.

Ergün'ün son zamanlarda ailesiyle sorunlar yaşadığı ve bunalıma girdiği iddia edildi.

Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından tutuklandıktan sonra mercek altına alınan sosyal medya fenomenleri Özlem Öz ve Dr. Tayyar Öz hakkında da 28 Kasım 2023'te soruşturma başlatılmıştı.

Öz çifti de, Dilan-Engin Polat çifti gibi gibi lüks hayatlarıyla dikkat çekiyordu. Çiftin sosyal medya paylaşımlarında altınlarla, birbirlerine aldıkları pahalı hediyelerle çektikleri videolar yer alıyordu.

Polat çiftine yönelik soruşturma başlatılınca benzer paylaşımlar yapan tüm fenomenler gibi Öz çifti de dikkat çeken paylaşımlarını silmiş, hatta mütevazı paylaşımlar yapmaya başlamıştı.

Polat çifti tutuklanınca Öz çiftinin çocuklarına mütevazı bir evde şatafattan uzak bir doğum günü partisi düzenledikleri görüntüler de sosyal medyada dalga konusu olmuştu.

Çift hakkında 4 ayrı suçtan başlatılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulmuş, şirketlerine de kayyım atanmıştı. Şirketlerden birinin kayyımı ise Bünyamin Ergün'dü.

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