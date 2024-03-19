Şarkı dinlemekte bir sakınca var mıdır? Diyanet yanıt verdi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, Diyanet TV'de katıldığı programda, kendisine yöneltilen 'Şarkı dinlemekte bir sakınca var mıdır?' sorusuna cevap verirken, zorlandı. Türkiye'den örnek vermekten kaçınarak genel bir perspektif sunan Kapukaya'nın bu cevabı, dinleyiciler arasında farklı yorumlara neden oldu ve gündemde tartışmalara yol açtı.

'Haramdır Denilemez, Helaldir de Denilemez'

Kapukaya, 'Günümüzde müzik, şarkı gibi şeyler popüler hale geldi. Acaba şarkı dinlemekte bir sakınca var mıdır' sorusunu, 'Şarkı, türkü dinlemek konusunda mutlak olarak haramdır denilemez, mutlak olarak helaldir de denilemez. Dinlediğimiz şarkı ve türküde bazı detaylar aramamız özellikle gerekiyor. Bu şarkı ve türkü inanç açısından bir problem oluşturuyor mu? Ahlaki açıdan bir problem oluşturuyor mu? Acaba insanları fitne ve fesada sevk ediyor mu, yani nerede söyleniyor... Şarkı ve türkünün dinlendiği ortam da çok önemli' şeklinde yanıtladı.

'Batı Ülkelerinden Örnek Verelim'

Türkiye'den örnek vermekten kaçınan Kapukaya, şöyle devam etti:

'Kendi ülkemizde demeyelim, Batı ülkelerinden bir örnek verelim. Bütün gençlerin, kızların erkeklerin birlikte karıştığı ve anormal hareketler yaptığı gerek şarkıcıya gerek şarkı sözlerine karşı... Bu ortamda siz gelip ilahi bile okusanız o caiz değildir. Demek ki müziğin söyleniş yeri ve sözleri önemlidir.'