Erdoğan ile depremzede arasında dikkat çeken diyalog

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde, anahtar teslim edilen depremzede kadın ile olan diyaloğu sosyal medyada viral bir hal aldı.

Törende, vatandaşa anahtarın teslim edilmesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dairenizi gördünüz mü?' sorusuna depremzede kadının 'Şu an görmedik' yanıtını verdi.

'Gördük Yani, Çok Güzel'

Çevredekilerin uyarıları ardından depremzede vatandaş, konut maketini kastederek 'Burayı gördük yani. Gördük çok güzel. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin' şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

Erdoğan'ın 'Nasıl? 3+1 mi?' sorusuna ise vatandaşın '3+1' yanıtı geldi. Kayıt altına alınan bu anlar, törenin sosyal medyada gündem olmasına neden oldu.