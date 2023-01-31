Organizasyonun detayları ortaya çıktı: Vatandaşlık oyununda ikinci perde

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, para karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alınmasıyla ilgili edindiği yeni bilgileri paylaştı.

Konuyu bir süredir araştırdığını vurgulayan Ağırel, "Bu kez Kırıkkale Bahşılı ilçesinde 13 bin 799 metrekare arazi Yusuf Elitok adlı bir kişi tarafından 14 Eylül 2022 tarihinde 315 bin TL’ye satın alınıyor" dedi; akabinde şunları kaydetti:

"Araziyi alan kişi değerleme firmasına araziye dair rapor hazırlatıyor ve arazinin bedeli 29.9 milyon TL tespit ediliyor.

30 Eylül 2022 tarihinde yani sadece 16 gün sonra arazinin 3 bin 849 metrekarelik bölümü Afgan uyruklu Sayed Kazım Qayumi adlı kişiye 7 milyon 434 bin TL’ye satılıyor. Araziyi alan kişi hemen vatandaşlık başvurusunda bulunuyor. Tapu müdürlüğü durumu görüyor ve şüpheleniyor.

Bir tane daha...

Beypazarı ilçesi Ayvaşık mahallesinde 47 bin 298 metrekare arazi var. Arazinin 9 bin 700 metrekarelik kısmı 15 Ağustos 2022 tarihinde Cebrail Torun adlı bir kişi tarafından 443 bin TL bedel ile satın alınıyor. Arsanın değerinin tespiti için yine değerleme firması rapor hazırlıyor ve 47 bin 298 metrekare arsanın bedeli 248 milyon, 9 bin 700 metrekare arazinin bedelinin ise 51 milyon TL olduğu tespit ediliyor.

Cebrail Torun 9 bin 700 metrekarelik arazisinin 1690 metrekaresini 30 Eylül 2022 tarihinde Afgan uyruklu Hosnıa Abdul Hussaın’a 7 milyon 404 bin TL’ye, 1690 metrekaresini de yine Afgan uyruklu Hamıdullah Hakımı adlı kişiye 7 milyon 404 bin TL bedel ile satıyor. Arsayı alanlar da hemen vatandaşlık başvurusunda bulunuyor. Tapu müdürlüğü yine tespit ediyor.

'BU FİRMALARLA DANIŞIKLI DÖVÜŞ HALİNDE 'KATAKULLİLER' YAPILIYOR'

Daha onlarca örnek yazabilirim...

Bu bir planlı organizasyon... Değerleme firmalarını seçmeyi serbest bıraktıkları için bu firmalar ile danışıklı dövüş halinde 'katakulliler' yapılıyor.

Son bir örnek verip bitireyim.

Balıkesir Ayvalık Hacıveliler adresinde bulunan bir taşınmaz 7 Kasım 2022 tarihinde S.G. tarafından Sudan uyruklu Gamaleldın Mahadı Mohamed Yousıf adlı kişiye 7 milyon 457 bin TL’ye satılmış gibi Büyükçekmece’de bulunan noterden Sudanlının vekili ve şirket yetkilisi ile satış sözleşmesi düzenleniyor. Satış yapan taraf parayı nakden aldık diyor ve noter sözleşmesinde 'Satış sonrası 3 yıllık satılamaz şerhi koyacağız' diyor.

Satın alan da 'Ben parayı nakden ödedim ve vatandaş olmak istiyorum' diyor. Bu satış sözleşmesi ile vatandaşlık başvurusunda bulunuyorlar.

Buraya kadar her şey tıkırında işliyor. Ancak işlemleri yapan firmaya operasyon yapılıyor ve ellerindeki işlemler durduruluyor. Sudan uyruklu kişi 25.01.2023 tarihinde noterden ihtarname gönderiyor ve bana 400 bin dolarımı geri verin diyor. Ayrıca tapuda yapılan incelemede ne görsünler. Taşınmaz zaten bir firma üzerine kayıtlı gözüküyor.

VATANDAŞLIK ALINMASININ ÖNÜ NASIL AÇILIYOR?

Olayın aslı işe şu: Üzerinde AVM projesi olan bir arazi var. Üzerinde hiçbir konut yok. Satış vaadi ile bir sözleşme yapılıyor noterde. Bu şekilde sadece harç yatırılıyor. Notere 400 bin doları aldığına dair sunulan dekont veya belge de yok. Sonra gayrimenkul ekspertiz raporu alınıyor ve devamında vatandaşlık başvurusunda bulunuyorlar. Bu şekilde noterden sadece harç ödenerek vatandaşlık alınmasının önü açılıyor.

Bu işlemler için aslında aracılar sadece 30-40 bin dolar alıyorlar. Satış gibi gösteriyorlar ve şerh koyuyorlar veya usulüne uyduruyorlar.

Uzun lafın kısası vatan toprağı, çapulcuların yabancı uyruklulara peşkeş çektiği, vatandaşlık almak için ayak oyunları yaptığı bir yer haline geliyor.

Bizim gibi emekçi insanlar, emekliler, garibanlar da seyrediyoruz olup biteni."

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