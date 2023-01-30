Boğaziçi'nde hukuksuz tahliyeye mahkemeden 'dur' kararı

GERÇEK GÜNDEM /

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce Prof. Dr. Melih Bulu, ardından Prof. Dr. Naci İnci'yi 'kayyum rektör' olarak atadığı Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenler, uzunca bir süredir eylemlerini sürdürüyordu.

Bu süreçte birçok öğretim görevlisinin üniversiteyle ilişiği kesildi, öğrenciler soruşturmalarla karşı karşıya kaldı. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) de bu süreçte hedef oldu.

Sarıyer Kaymakamlığı'nın BÜMED tarafından karşılanana tesislerin tahliyesinin cebren başlamasının ardından Sarıyer Kaymakamlığı'ma karşı açılan davada, İstanbul 9. İdare Mahkemesi dava konusu işlemin teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

Kararda dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabilecek nitelikte olduğuna dikkat çekildi.

Kararda şöyle denildi:

"Davanın durumuna ve olayın niteliğine göre; dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabilecek nitelikte olması nedeniyle;

-Davalı idarenin birinci savunması alındıktan ve ve ara kararı gereği yerine getirildikten ya da savunma ve ara kararına yanıt verme süreleri geçtikten sonra yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurulmasına,

-2577 sayılı İdari Yargılama Usülü Kanunu'nun 20. ve 27 maddesi uyarınca savunma ve ara karara cevap verme süresinin (30) gün olarak belirlenmesine,

-Ara kararı gereğinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğununu ve ara kararı gereğinin belirlenen sürede yerine getirilmemesi halinde yargılamanını gecikmesine sebebiyet verenler hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulabileceğinin anılan idarelere hatırlatılmasına, 30-01-2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."

NE OLMUŞTU?

Rektörlük 7 Ocak 2023 tarihli e-postasında 'Üniversitemizin Eğitim ve Yaşam Alanları Gelişmeye Devam Ediyor' başlığıyla BÜMED sosyal tesislerinin kira sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurmuş, ardından dernek yönetimi hukuki sürece başvurmuştu. Ancak Sarıyer Kaymakamlığı, tesislerin 30 Ocak 2023 saat 08.30'a kadar boş olarak teslim edilmesini, karara uyulmaması durumunda tahliyenin cebren yapılacağını bildirmişti.

Tesislerin tahliyesine bugün, güvenlik güçlerinin de 'eşlik etmesiyle' başlandı. Derneğin yönetim kurulu ise içeri alınmadı. Yönetim kurulu üyeleri duruma tepki göstererek "Evin sahibi evde olmadan evi tahliye edemezsiniz" diyerek kararın uygulanmasının yanlış olduğunu ifade etti.

İşte, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının tam metni:

Kaynak: Gerçek Gündem