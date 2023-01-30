İstanbul Maltepe'de denizde kadın cesedi bulundu!

İstanbul Maltepe Sahili'nde, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıklıkta 85 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu.

İstanbul Maltepe'de denizde kadın cesedi bulundu!

Maltepe Sahili'nde denizde hareketsiz duran bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot, deniz polisi ve dalgıçlar sevk edildi.

Dalgıçların çalışmaları sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi denizden çıkarıldı.

ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

Melek T'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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