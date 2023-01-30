Bursa'da 'işe gidiyorum' diyerek evden çıkan eşinden 202 gündür haber alamıyor

Bursa'da iki çocuk annesi Melisa Dursun (43), "İşe gidiyorum" diyerek evden çıkan 11 senelik eşi Özcan Dursun'dan 202 gündür haber alamıyor.

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Bursa'da 'işe gidiyorum' diyerek evden çıkan eşinden 202 gündür haber alamıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki kız çocuğuyla birlikte ikamet eden anne Melisa Dursun, eşi Özcan Dursun'dan tam 202 gündür haber alamıyor.

Melisa Dursun kaza geçirdiği için çalışamadığını, iki çocuğuyla birlikte zor durumda olduğunu söyledi. Belediye ve Kaymakamlığın yardımlarıyla geçinmeye çalışan aile yetkililerden yardım istiyor:

"İşe gidiyorum diyerek çıktı ve gidiş o gidiş. İki çocukla birlikte bizi bıraktı gitti. O ve ailesi bize hiçbir şekilde yardım etmiyorlar. Yoksulluk nedeniyle çocuklarımı neredeyse 1 hafta okula gönderemiyorum. Belediyeden, Kaymakamlıktan ve çevreden birileri destek olursa hayatımızı devam ettiriyoruz. Çocuklarımı neredeyse 1 hafta okula gönderemiyorum. Çünkü beslenme çantalarına koyacak bir şeyler yok. Odun ve kömürümü Kaymakamlık verdi ama şimdi onlar da bitti. 2 çocuğumla birlikte çok zor durumdayım." 

'BİZİM BABAMIZ NEDEN YANIMIZDA YOK'

Çocuklarının geçen hafta karnelerini aldığını hatırlatan Melisa Dursun, "Ağlayarak babalarını istiyorlar. Herkesin babası karnelerine gördü, hediyelerini aldı, gezdirdi. Bizim babamız neden yanımızda yok diyorlar. İki evladım için çok zor durumdayım" dedi.

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