Evlenme teklifini reddettiği Erdal Dönmez tarafından öldürülen Meryem Yılmaz'ın davası bugün

BirGün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Yılmaz’ın kız kardeşi Yeşim Yılmaz "Sanığın çok sayıda kaydı varmış, kardeşim şikâyetçi olmuştu ama yine de korunamadı. Biz yandık başkaları yanmasın, adalet bir an önce yerini bulsun" dedi.

Esenyurt Battalgazi Mahallesi'ndeki Kadir Topbaş Parkı'nda 24 Aralık 2021'de Meryem Yılmaz, kendisini takıntı haline getiren Erdal Dönmez tarafından bıçaklanarak katledildi. Olayın ardından kaçan Dönmez, şehirlerarası otobüste yakalandı. Dönmez hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açıldı. Davaya bugün saat 10.00’da Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

ŞİKÂYETÇİ OLMUŞTU

Dava öncesi BirGün’e konuşan Meryem Yılmaz’ın kız kardeşi Yeşim Yılmaz, katil Dönmez’in çok sayıda suç kaydınını olduğunu, ablasını ölümle tehdit ettiğini ve şikâyetçi olduklarını belirterek “Bu şahsın 18-19 belki de daha fazla suç dosyası varmış. Neden buna rağmen dışarıdaydı, tutuklanmamıştı?” diye sordu. Dönmez’in ruh sağlığının yerinde olmadığına dair rapor almaya çalıştığını anlatan Yılmaz, buna da tepki göstererek “Bu şekilde kendini kurtarmaya çalışıyor, ceza indirimine gitmeye çalışıyorlar. Madem ruh sağlığı bozuktu, raporu vardı neden dışarıdaydı, bunu da araştırmak gerekiyor. Madem bu kadar suç dosyası vardı neden tutuklanmadı?” diye sordu. Yılmaz, şöyle devam etti:

“Suçunu azaltmaya, delil karartmaya çalışıyorlar, her şey ortada. Kardeşim vahşice katledildi. Adalet yerini bulsun, biz yandık başkalarının yanmasını istemiyoruz. Kardeşimi çok kez tehdit etmiş bu kişi. Bir dönem anlatmıştı, ‘Biri var yolda önümü kesiyor, tehdit ediyor. Telefon numaranı vereceksin. Benimle buluşmazsan seni de çocuklarını da yeğenlerini de öldürürüm’ diye tehdit etmiş. Ablama ‘Suç duyurusunda bulun’ dedim. Karakola gitti, suç duyurusunda bulundu, şikâyetçi oldu. Bu şahıs ablamı tamamen takıntı haline getirmişti. Adalet bir an önce yerini bulsun. En ağır cezayı almasını istiyoruz, bizim acımız soğumayacak."

GEREKSİZ YERE UZATILIYOR

Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği adına Avukat Nilda Baltalı ise Dönmez’in Meryem Yılmaz’ı çok kez ölümle tehdit ettiğini belirterek “Öldürülmeden önce Meryem Yılmaz tarafından yapılmış koruma kararı başvurusu var. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Meryem Yılmaz’ın 22 Haziran 2021 tarihinde şiddete maruz kalması nedeniyle soruşturma başlatılarak, Erdal Dönmez’in ifadesi alınmış. Büyükçekmece Aile Mahkemesi tarafından Meryem için koruma kararı verilmişti” dedi. Baltalı, şöyle devam etti: "Dosyada ilerleyemiyoruz, karşı taraf akıl hastalığı için rapor almaya çalışıyor. Yargılama sırasında herhangi bir pişmanlık belirtisi dahi göstermemiştir. Dosya gereksiz yere sürüncemede bırakılmaya çalışılıyor. Sanık müdafileri müvekkillerinin tutuklanırken ruh sağlığı hususunda rapor aldıklarını söylüyorlar ancak hiçbir hastanede ve de cezaevinde bu hususu doğrulayan bir muayene bulgusu yok. Akıl hastalığı için adli tıp kurumundan rapor alınsın istiyorlar bu da süreci çok uzatan bir durum.”