Çaldıkları köpeğin sahibini arayıp para istediler
İstanbul Şişli'de çalınan cins köpeği, para karşılığı sahibine satmak isteyen iki şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yorkshire Terrier cinsi köpeğinin çalındığını fark eden P.C., Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.
Çalışma başlatan ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin M.D. olduğunu ve yedi ayrı suç kaydının bulunduğunu belirledi.
Daha sonra M.Ç. ve M.A. adlı kişilerin, P.C.'yi arayarak köpeğin kendilerinde olduğunu, para karşılığında teslim edebileceklerini söylemesi üzerine ekipler harekete geçti.
Şüpheliler ile buluşma ayarlayan ekipler, M.Ç. ile M.A.'yı çalınan köpekle yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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