Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine 25 yıla kadar hapis cezası talebi!

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektör atamasına yönelik yapılan protestolarda gözaltına alınan ve yargılanmalarına başlanan 14 öğrencinin davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, öğrencilere yönelik 25 yıla kadar hapis cezası talep etti.

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine 25 yıla kadar hapis cezası talebi!

Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör atamasına yönelik yapılan protestolarda, kayyum Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam arabasının üstüne çıktıkları ve arabanın çıkışını engelledikleri iddiasıyla yargılanan öğrencilerin davasına devam edildi.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müştekiler avukatı ile öğrencilerin avukatları hazır bulundu.

SAVCILIK MÜTALAASINI VERDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, öğrencilerin Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin üniversiteden çıkış yaptığı esnada makam aracının önüne geçerek üniversiteden çıkış engellediğini ve tüm ikazlara rağmen dağılmamakta ısrar ettiklerini aktardı.

Açıklanan mütalaada, 12 öğrencinin ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘izinsiz gösteri’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından zincirleme şekilde toplamda 3,5 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada 1 öğrencinin 4 ayrı suçtan zincirleme şekilde toplamda 4 yıl 8 aydan 23 yıl 4 aya hapis ve 1 öğrencinin ise 4,5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

BİR ÖĞRENCİYE SUÇ DUYURUSU

Mütalaada ayrıca, bir öğrencinin müşteki güvenlik görevlisi Alpaslan Çepni'ye ‘onursuz’ dediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na kamu davası açılmak üzere soruşturmaya başlanılması için ihbarda bulunulması istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanık avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesi kayyum Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ‘mağdur', özel güvenlik görevlileri Faruk Kardoğan, Alparslan Çepni ve makam şoförü Şenol Aydın ‘müşteki', 2'si tutuklu 14 öğrenci ise ‘şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, olay günü makam arabasına binmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin şüpheliler tarafından önünün kesildiği, İnci'nin özel güvenliklerin yardımıyla makam aracına bindirilmesinin sağlandığı ve araç ilerlediği esnada çevresinin sarılarak geçişinin engellendiği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi’ne 1 Ocak 2021’de Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararıyla rektör olarak atanması sonrası ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş, Boğaziçililerin protestoları birçok kente yayılmış; özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmıştı. Erdoğan’ın kararıyla atanan Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla 15 Temmuz 2021’de görevden alınmıştı.

Bulu’nun ardından 19 akademisyenin rektör adaylığı için yarıştığı ‘güven oylamasında’ öğretim üyelerinden yüzde 95 oranında ret oyu alarak rektör olması istenmeyen iki akademisyenden biri Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yine Erdoğan’ın kararıyla üniversiteye rektör olarak atanmıştı.

Naci İnci döneminde de protestolar devam etmiş, iki öğrenci tutuklanmış, akademisyenler okuldan uzaklaştırılmıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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