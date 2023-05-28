Nihal Bengisu Karaca'dan Merve Dizdar'a destek: Ödülü alan mesajı verir, kusura bakmayın

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Cannes Film Festivali'nde yaptığı ödül konuşması nedeniyle iktidar çevrelerince hedef alınan Merve Dizdar'a destek verdi.

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Nihal Bengisu Karaca'dan Merve Dizdar'a destek: Ödülü alan mesajı verir, kusura bakmayın

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne değer görülen ve yaptığı ödül konuşmasının ardından hedef alınan Merve Dizdar'a destek verdi.

Kişisel Twitter hesabında bir paylaşım yapan Karaca, şunları kaydetti:

"Merve Dizdar tüm sanat camiasını gururlandıran bir ödül almış.

1) Nuri Bilge Ceylan çok iyi bir yönetmen, bu ödül aynı zamanda onun ödülü, tebrik ediyorum

2) Ödülü alan mesajı verir kusura bakmayın. Siz de ödül alın çıkın o sahnede siz mesaj verin. Yok ülkesini şikayet etti, yok ezik, yok milli değil diye başarıyı alçaltmak, hakaretten linçten medet ummak tahakküm etmek istediği alana bir türlü sirayet edememenin verdiği acıdan başka bir şey değil. Çiğlik alameti.

3) Derdiniz millilik değil ama iyi olduğunuz bir milli spor dalı var, onun adı haset"

RTÜK BAŞKAN YARDIMCISI USLU'NUN HEDEFİNDEYDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, sosyal medya hesabından Merve Dizdar'ı hedef alarak şunları söylemişti:

"Önce kendi ülkene saygı duymayı öğreneceksin Merve Dizdar. Sonra da bu ülkenin tüm vatandaşlarından aldığın ödül için tebrik bekleyebilirsin. Ülkesine saygı duymayanın aldığı ödülün de tebrik edilesi bir yanı yoktur."

MERVE DİZDAR NE DEMİŞTİ?

Konuşmasında, filmde canlandırdığı "Nuray" karakterine vurgu yapan oyuncu, karakteri tanımak için çok çalışmasına gerek kalmadığını belirterek "Yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nurayların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor" dedi.

Dizdar'ın ödül konuşmasında şunları söyledi:

"Filmde canlandırdığım Nuray karakteri, inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nurayların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor.

Bu ödülü, Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için; kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."

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