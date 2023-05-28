Merve Dizdar'ın Cannes konuşması, AKP'li Ayvalı'yı rahatsız etti: 'Batı'nın ezik kölelerinden biri'

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Emre Cemil Ayvalı, Cannes Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi olan Merve Dizdar'ın ödül konuşmasından rahatsız oldu. Ayvalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hedef gösterdiği Dizdar hakkında, "Batı’nın Ezik Kölelerinden biri daha" dedi. Ayvalı, "Eline tutuşturulan kağıdı titreyerek okuyacak kadar ezik, kendi ülkesini kölesi olduğu zihniyete peşkeş çekecek kadar kompleksli…" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne"deki performansıyla; Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Ödül konuşmasında, "Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nuraylar'ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor." ifadelerini kullanan Dizdar, sosyal medyadan çok sayıda tebrik aldı.

FRANSA'DA SARAYLARDA AĞIRLANAN PKK'LILARDAN FARKI SEKTÖRÜNDEN İBARET

Birçok isim tarafından takdir edilen Dizdar'a AKP'li Ayvalı'dan nefret söylemleri geldi. Ödül konuşmasından rahatsız olan Ayvalı, Dizdar için şu ifadeleri yazdı:

"Batı’nın Ezik Kölelerinden biri daha. Aldığı ödülü oyunculuğuna değil, iki büklüm sunduğu sadakatine ve ülkesini onların diliyle aşağılamasına borçlu…Eline tutuşturulan kağıdı titreyerek okuyacak kadar ezik, kendi ülkesini kölesi olduğu zihniyete peşkeş çekecek kadar kompleksli… Fransa’da saraylarda ağırlanan PKK’lılardan farkı sektöründen ibaret. Merve Dizdar budur."

FETÖ İTİRAFIYLA İSTİFA ETMİŞTİ

Emre Cemil Ayvalı, daha önce AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken bir televizyon programında, AKP'nin FETÖ ile kol kola yürüdüğünü itiraf etmesiyle kamuoyunda ve partisinde oluşan tepkilerin ardından istifa etmişti. Ayvalı, geçtiğimiz Haziran ayında katıldığı televizyon programındaki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

*Eğer FETÖ ile AK Parti geçmişte bürokraside kol kola girdiyse şayet, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı.

*Çünkü eski devlet düzenindeki atama düzeni şöyleydi; 2002'de ben iktidara gelmişim, sene 2007-2008. Ya benim bir müsteşar atamam için bu adamın memur olarak 12 yılı doldurması lazım. Genel Müdür olarak 12 yılı doldurması lazım.

*Ben sanki kendi kadrolarımla geldim de çok mücadele etme gücüm vardı, muktedirdim de böyle bir fanteziye mi girdim? Hayır. Bir tarafta, çok açık söylüyorum, darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım 2010'a kadar. Mesele bu. Ve bu bir vesayetle mücadeleydi.

İşte Ayvalı'yı rahatsız eden o konuşma:

"Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın.

Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nuraylar'ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor.

Bu ödülü, Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü, kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."