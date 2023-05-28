Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merve Dizdar'a tebrik: Yürekten kutluyorum

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar'ı yürekten kutluyorum” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merve Dizdar'a tebrik: Yürekten kutluyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 76. Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar için tebrik mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar'ı yürekten kutluyorum. ‘Türkiye’de hakkettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara’ bugün hep birlikte demokrasiyi armağan edeceğiz.”

Dizdar, ödül töreni konuşmasında şunları söylemişti:

“Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele eden ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray’ın ve Nurayların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor.

Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.”

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