Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı

Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

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Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki "Nuray" rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

Dizdar konuşmasında, "Bu ödülü kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" dedi. 

Film, Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan Nuray (Merve Dizdar) ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni Samet'i (Deniz Celiloğlu) konu alıyor .

Filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan yaptığı açıklamada, filmin erken yaşta ücra bölgelere gönderilen memur ve öğretmenlerin kişisel inançlarındaki kademeli düşüşü yansıtmasını istediğini söyledi.

Cannes Film Festivali'nde ödüller şöyle:

ALTIN PALMİYE 
Anatomie d’Une Chute (Yönetmen: Justine Triet)

JÜRİ BÜYÜK ÖDÜLÜ
The Zone of Interest / Yönetmen: Jonathan Glazer

EN İYİ YÖNETMEN
Trần Anh Hùng / The Pot-au-Feu (La Passion de Dodin Bouffant)

JÜRİ ÖDÜLÜ
Fallen Leaves (Yönetmen: Aki Kaurismäki)

EN İYİ SENARYO
Sakomoto / Monster (Yönetmen: Kore-Eda Hirokazu)

EN İYİ KADIN OYUNCU
 Merve Dizdar (Kuru Otlar Üstüne/Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan)

EN İYİ ERKEK OYUNCU
Kōji Yakusho (Perfect Days/ Yönetmen: Wim Wenders)

EN İYİ İLK FİLM (CAMÉRA D’OR)
Inside the Yellow Cocoon Shell (Yönetmen: Thien An Pham)

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