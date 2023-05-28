Personel tepki göstermişti: Diyanet'ten promosyon için geri adım

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ile Diyanet-Sen’in gerçekleştirdiği Kurum İdari Kurul Toplantısı’nda, bir sonraki promosyon sürecinde tüm bankalardan teklif alınması kararlaştırıldı.

2022’de Diyanet içinde yürütülen promosyon anlaşma süreci, Başkan Ali Erbaş ile personelin arasını açtı. Sendikaların girişimiyle konu mahkemeye taşındı. Mahkeme bu kararı iptal etse de konu Erbaş’ın talimatıyla Danıştay’a taşındı. Danıştay ise kurumu haklı buldu.

Diyanet’teki yetkili sendika Diyanet-Sen ise konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen Kurum İdari Kurul Toplantısı’nın nisan ayı gündemine taşıdı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Erbaş’a yakın isimlerden olan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dinç’in de katıldığı toplantıda, Erbaş’ın ısrarından geri adım atmasına neden olacak bir “tavsiye kararı” alındı. Alınan tavsiye kararlarının uygulanabilirliğinin sağlanması da imza altına alındı.