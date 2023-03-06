Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taklitleriyle tanınan sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya'nın Altılı Masa skeci gündem oldu. Nahya skeci ''Cumhurbaşkanı 6'lı masayı kontrol ediyor" ifadeleriyle paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemediğini belirterek masadan ayrıldığını açıkladı. Akşener'in masadan ayrılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan taklitleri yapan sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, Altılı Masa'yla ilgili bir skeç yayınladı.

“Cumhurbaşkanı 6'lı masayı kontrol ediyor” başlığıyla paylaşılan skeç kısa sürede en çok izlenenler arasında yerini aldı. Nahya'nın skeci, Twitter gündemine de girdi.