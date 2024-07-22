Milyonluk İhale Tanıdık İsme Gitti

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD), Ankara-İstanbul YHT hattındaki inşaat işleri için 28 Haziran’da ihale düzenledi.

Kamu İhale Kanunu’nun yalnızca öngörülemeyen durumlarda kullanılmasına izin verdiği ve “Kamu ihalelerinde istenmeyeni eleme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen Pazarlık yöntemiyle yapılan ihalede dört şirketten teklif alındı.

ANLAŞMA BİLİNDİK ŞİRKETLE

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, ihale kapsamında Ankara-İstanbul YHT Hattı’nın 213 ila 760’ıncı kilometreleri arasında bulunan heyelanlı bölgeye fore kazık çakılacağı ve aç-kapa tünel yapılacağı bildirildi. Hattın Bilecik’ten geçen bölümünü kapsayan alanda yapılacak inşaat işleri için TCDD, 752 milyon 633 bin TL harcama öngördü.

TCDD’nin ihalesine davet edilen şirketler, 28 Haziran’da idareye tekliflerini sundu. İhaleye verilen en yüksek teklifin 805 milyon 513 bin TL, en düşük teklifin ise 707 milyon 633 bin TL olduğu belirtildi. En düşük teklifin sahibi olan şirketin, kamuoyunun ismini Zafer Havalimanı’ndaki karadelik ile tanıdığı IC İçtaş olduğu öğrenildi. TCDD ile IC İçtaş İnşaat arasında 17 Temmuz’da 707,6 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

İhale kapsamındaki işlerin 1 Ağustos’ta başlayacağı ifade edildi. IC İçtaş’a, Ankara-İstanbul YHT Hattı’nın 213 ila 760’ıncı kilometreleri arasına fore kazık çakılması ve aç-kapa tünel yapılması için 28 Ocak 2025 tarihine kadar süre tanındı.

ZAFER HAVALİMANI'NDAN 'GARANTİ' ÖDEME ALIYOR

Çok sayıda alanda şirketi bulunan IC İçtaş Holding, havacılık alanında da faaliyet gösteriyor. Tutmayan yolcu garantileri ile gündeme gelen Zafer Havalimanı, IC İçtaş tarafından işletiliyor. Yapım maliyeti 50 milyon euro olan havalimanı için 2012-2024 döneminde tutmayan yolcu garantileri nedeniyle 69 milyon 776 bin euro ödendiği biliniyor. Şirketin 2044 yılına kadar Zafer Havalimanı’nın garanti ödemeleri kapsamında devletten, 208 milyon euroluk garanti ödemesi alması bekleniyor.