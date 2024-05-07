Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaşıldığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Hazine ve Maliye bakanımız ve ilgili kurmaylarıyla görüşme ve toplantılar yaptık. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık" dedi.

Öğretmen atamalarında yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 mülakat puanı belirleyici olacak. Öğretmen atamaları için başvuru süreci 20 Mayıs’ta başlayacak.

Bakan Tekin’in açıklamasına göre en fazla sınıf öğretmenliği ataması yapılacak. Bu atama döneminde 3 bin 262 sınıf öğretmeni göreve başlayacak. Sınıf öğretmenliğini, 2 bin 499 kadroyla özel eğitim öğretmenliği, bin 597 kadroyla rehberlik öğretmenliği, bin 594 kadroyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 968 kadroyla İngilizce öğretmeni takip edecek.

Etiketler
Öğretmen atama Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı
Son Güncelleme:
AKP “aktör” arayışında: “Partide Erdoğan dışında yeni politikalar üretebilen isim yok" “Partide Erdoğan dışında yeni politikalar üretebilen isim yok"
Ben Bu Cihana Sığmazam'a yeni başrol! Final öncesi ortalık karışıyor Ben Bu Cihana Sığmazam'a yeni başrol! Final öncesi ortalık karışıyor
İnci Taneleri ne zaman ekrana veda ediyor? Kanal D resmi açıklamayla duyurdu İnci Taneleri ne zaman ekrana veda ediyor? Kanal D resmi açıklamayla duyurdu
9. Yargı Paketi'nin ayrıntıları belli oldu: Mükerrer suçlara düzenleme yapılacak, 'yeni tip casusluk' da pakette 9. Yargı Paketi'nin ayrıntıları belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Göbeğiyle milyoner oldu! Serveti dudak uçuklattı Göbeğiyle milyoner oldu! Serveti dudak uçuklattı
AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi'nden 7 milyon liralık yurt dışı gezisi! AKP’li belediyeden milyon liralık yurt dışı gezisi!
TÜGVA, belediyeye ait binayı izinsiz işgal etmiş! TÜGVA, belediyeye ait binayı izinsiz işgal etmiş!
Müdürü şikayet eden 4 öğretmen, bakanlığı ve savcılığı tacize inandıramadı Müdürü şikayet eden 4 öğretmen, bakanlığı ve savcılığı tacize inandıramadı
Sağanak ve kar alarmı verildi: 11 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve kar alarmı verildi