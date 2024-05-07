Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Hazine ve Maliye bakanımız ve ilgili kurmaylarıyla görüşme ve toplantılar yaptık. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık" dedi.

Öğretmen atamalarında yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 mülakat puanı belirleyici olacak. Öğretmen atamaları için başvuru süreci 20 Mayıs’ta başlayacak.

Bakan Tekin’in açıklamasına göre en fazla sınıf öğretmenliği ataması yapılacak. Bu atama döneminde 3 bin 262 sınıf öğretmeni göreve başlayacak. Sınıf öğretmenliğini, 2 bin 499 kadroyla özel eğitim öğretmenliği, bin 597 kadroyla rehberlik öğretmenliği, bin 594 kadroyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 968 kadroyla İngilizce öğretmeni takip edecek.