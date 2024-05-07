AKP “aktör” arayışında: “Partide Erdoğan dışında yeni politikalar üretebilen isim yok"

AKP Genel Merkezi'nde yerel seçimlerdeki kaybın önemli nedenlerinden birinin “partide kazanacak aday sıkıntısının olduğu” konuşuluyor.

AKP “aktör” arayışında: “Partide Erdoğan dışında yeni politikalar üretebilen isim yok"

31 Mart yerel seçimlerinde ciddi bir oy kaybı yaşayan AKP’de yenilginin nedenleri üzerine çalışmalar sürüyor. Bazı milletvekilleri, seçim yenilgisi ile ilgili olarak parti yetkili kurullarının görüşünün alındığı ancak “sıranın henüz milletvekillerine gelmediği" serzenişinde bulunurken, yerel seçimlerde partinin en büyük zorluğu “aday bulmada yaşadığına” işaret ediliyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre; başta Bursa, Balıkesir, Şanlıurfa, Yozgat olmak üzere kaybedilen pek çok ilde “partinin aday bulmada zorlandığı ve mevcut belediye başkanları ile devam kararı alındığına” dikkat çekiliyor.

Partide, “Cumhurbaşkanı Erdoğan değişim mesajı verdi. Partide değişim bir zorunluluk, bu bir gerçek. Partide artık yeni politikalar üretebilecek, partiye yeni vizyon kazandırabilecek aktörler yok. Yeni aktörlere ihtiyacımız var. Yeni, siyaset üretebilen, katılımcı gençlerin önünün açılması gerekiyor. Değişim ile birlikte partiye taze kan takviyesinin yapılması gerekir” görüşü dile getiriliyor.

"HEDEF GENÇ SEÇMEN"

AKP’nin 20 yılı aşkın süredir iktidar olduğuna da dikkat çekilirken, “Parti ilk iktidar olduğu günden bu yana konjonktür değişti. O gün yeni doğan çocuklar bugün oy kullanacak yaşa geldiler. Partinin genç seçmene yönelik yeni fikirler üretmesi gerekiyor. Yeni bir vizyon lazım. Gençleri AKP’ye katmak lazım” değerlendirmeleri de yapılıyor.

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Recep Tayyip Erdoğan 2024 Yerel Seçimleri AKP
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